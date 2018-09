Centottanta spettatori in più unendo curve e tribune

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Centottanta spettatori in più domenica 16 alla Sardegna Arena per la partita in notturna con il Milan. Capienza aumentata grazie ai due "formaggini" sistemati nelle ultime due settimane accanto alle curve nord e sud, unite così alle tribune. I due settori erano praticamente già pronti per la gara di martedì scorso dell'Under 21, ma saranno inaugurati per la gara con i rossoneri ospitando i primi tifosi. Per quanto riguarda il pezzo di tribuna accanto alla sud i supporter saranno i piccoli "allievi" della scuola di tifo con le nuove generazioni di fan educati ai cori "positivi", sempre a favore e mai contro. I nuovi settori ospitano 136 posti ciascuno. Ma per la loro sistemazione è stato necessario togliere spazio a qualche decina di posti delle curve pre-esistenti.