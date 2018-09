Cagliari, Barella: "Dobbiamo tener duro nella ripresa"

Primo tempo bloccato sullo 0-0 fra Lazio e Frosinone. Il copione del match, proprio come ci si aspettava, ha visto la Lazio pressare subito forte alla ricerca del gol del vantaggio. Rete che arriva dopo 4 minuti con Milinkovic-Savic, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo aver consultato...

Ceccarini: "Inter, niente acquisti se non parte Joao Mario"

Juve, Sturaro piace al Valencia, ma per ora nessuna offerta

Napoli, ad un passo da Younes: operazione per giugno

Ceccarini: "Napoli, via Giaccherini solo con un sostituto"

Napoli, per l'esterno offensivo è corsa tra Verdi e Deulofeu

Ceccarini: "Napoli, Verdi in pole. Lazio, rebus De Vrij"

Aubameyang al Guangzhou, affare in dirittura d'arrivo

Roma, per Strootman si muove anche il Marsiglia

Ceccarini: "Tris di colpi per l'Inter. Verdi-Napoli, ci siamo"

Napoli, domani il giorno decisivo per Verdi

Ceccarini: "Inter, alle 17 l'incontro per Rafinha"

Inter, il Barcellona vuole 35 milioni per il riscatto di Rafinha

Napoli, si lavora per anticipare l'arrivo di Younes

Ceccarini: "Emre Can, Juve avanti. Due in uscita a giugno"

Ceccarini: "Dzeko, domani si chiude. Inter lavora per J.Mario"

Ceccarini: "Napoli, Younes non esclude Politano"

Napoli, per Giaccherini è corsa a tre: c'è anche il Genoa

Sampdoria, sorpasso sul Chievo per Giaccherini

Ceccarini: "Politano-Sassuolo, non c'erano i tempi tecnici"

Il Messaggero: "Lazio, la Champions non può attendere"

Real Madrid, AS: "Contro il Bayern con Ramos"

Campionati in Europa: Bulgaria, si gioca per l'Europa League

Milan, fischi per Donnarumma da parte dei tifosi rossoneri

A fine primo tempo del match della gara contro l'Atalanta, a Sky Sport, interviene il centrocampista del Cagliari, Niccolò Barella . Queste le sue parole: "Deviazione sul gol? Beh, io me lo prendo. Convocazione in Nazionale? Sono contento, la dedico anche alla squadra che mi aiuta tanto. Nella ripresa dobbiamo continuare così, loro sono una grande squadra, dobbiamo tener duro".

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy