Cagliari, Beretta sulla Viareggio Cup: "Grande momento per la società"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa, il responsabile del settore giovanile del Cagliari Mario Beretta ha parlato così della partecipazione alla Viareggio Cup dei sardi: “E’ un grande momento per la società e per i ragazzi della Primavera. Non capita certo tutti i giorni di poter giocare in uno stadio che ospita la Serie A. Crosta e Biancu ci hanno già giocato, come Gagliano, ora lo faranno anche gli altri. Obiettivo? Certamente migliorarci e passare il turno, dopo l’uscita di scena dello scorso anno, al termine della prima fase. Conosco bene il torneo, perché ci sono stato con il Monza quando era allenatore. La prevendita è stata molto positiva: a questa mattina i biglietti venduti erano circa 600. Domani, dalle 13, si potrà acquistare il tagliando anche allo stadio. Fino al 30 giugno lavorerò con tanto impegno, dando il massimo. Dal 1 luglio sarò avversario con il Milan. Vorrei venire da avversario una volta al mese. Il Milan mi ha chiamato per il bel lavoro fatto qui a Cagliari”.