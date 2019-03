© foto di Federico Gaetano

Allenamento mattutino quest'oggi per i rossoblù ad Asseminello. Dopo il riscaldamento, la squadra è stata impegnata in un lavoro tattico: sviluppi su entrate offensive ed esercitazioni sulla linea difensiva. Infine, partitella a 70 metri a ranghi contrapposti. Parzialmente con il gruppo Valter Birsa; ha lavorato precauzionalmente a parte Kiril Despodov. Personalizzato per Alberto Cerri e Ragnar Klavan. Domani mattina il Cagliari sosterrà un allenamento a porte aperte alla Sardegna Arena. La seduta avrà inizio alle ore 11.