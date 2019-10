© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez (20’ st Castro), Cigarini (26’ st Oliva), Rog; Nainggolan (37’ st Ionita); Simeone, Joao Pedro. All.: Maran

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Krejci; Schouten, Dzemaili; Orsolini (25’ st Skov Olsen), Soriano (37’ st Svanberg), Sansone; Santander (15’ st Palacio). All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 23’ rig. Santander (B), 3’ st Joao Pedro (C), 27’ st Simeone (C), 38’ st Joao Pedro (C), 46’ st aut.Olsen (C)

Ammoniti: Orsolini (B), Pellegrini, Cigarini (C)