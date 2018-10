Cagliari-Bologna, Dessena e Okwonkwo entrano in campo già ammoniti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nervosismo in campo e anche fuori in Cagliari-Bologna: protagonisti di un litigio durante il rispettivo riscaldamento, Dessena e Okwonkwo sono infatti stati ammoniti dall'arbitro Pasqua pur non essendo in campo. Dopo le botte sul terreno di gioco, anche ai suoi margini vola qualche parola di troppo. Entrambi sono poi entrati in campo al 75'.