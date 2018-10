Cagliari-Bologna, Srna alza bandiera bianca: dentro Faragò

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Problemi fisici per Darijo Srna: il terzino croato del Cagliari, che peraltro è stato finora il giocatore più colpito dai falli avversari in Serie A, è stato costretto ad alzare bandiera bianca alla mezz'ora della sfida contro il Bologna (sardi in vantaggio per 1-0 al momento). Al suo posto dentro Faragò.