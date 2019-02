Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Federico Gaetano

I rossoblù si sono radunati ad Asseminello per cominciare subito a preparare la partita di venerdì sera alla Sardegna Arena contro l’Inter. I giocatori maggiormente utilizzati nella gara di ieri a Genova hanno svolto lavoro di scarico. Il resto della rosa è stato impegnato nell’attivazione e in una serie di esercitazioni dedicate ad agilità e resistenza con la palla. Infine, partita a campo ridotto. Fabrizio Cacciatore ha lavoro parzialmente con la squadra, lavoro personalizzato per Kiril Despodov e Cyril Théréau. Terapie per Alberto Cerri.