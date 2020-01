© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È iniziato con una doppia seduta di lavoro il 2020 del Cagliari: i rossoblù si avvicinano così alla sfida di lunedì 6 gennaio (ore 15) in casa della Juventus. Ad Asseminello oggi anche il Presidente Giulini, che prima di assistere all’allenamento a bordocampo, ha fatto gli auguri a squadra e staff per un 2020 speciale, in cui si celebrerà il Centenario del Club. Agli ordini di mister Maran la squadra è stata impegnata di mattina in palestra per esercizi di forza, nel pomeriggio spazio a torelli e lavoro tattico sugli sviluppi difensivi di squadra e di reparto. Chiusura con la partitella a campo ridotto. Cacciatore si è allenato regolarmente con il gruppo, del quale hanno fatto parte oggi anche i Primavera Carboni, Ladinetti, Lombardi e Marigosu. Programma personalizzato per Castro, Ceppitelli e Cragno.