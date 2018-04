Cagliari, Carli: "Ho trovato un gruppo fantastico"

© foto di Federico De Luca

A Premium Sport, prima del match contro l'Inter, parla il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli. Queste le sue parole: "Ho trovato un gruppo fantastico, ha reagito bene. Speriamo che facciano una grande prestazione. In queste ultime sei partite ci giochiamo tanto anche per il futuro della società. Io non ho fatto nulla di particolare, i ragazzi hanno dato tutto contro l'Udinese. Ciò può dare fiducia da qui alla fine del campionato. Sei partite con grande coraggio. Spalletti? Ci siamo abbracciati, c'è tanto affetto, un in bocca a lupo per parte".