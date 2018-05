Cagliari, Castan ha lavorato parzialmente con il gruppo

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Federico De Luca

Doppia seduta di allenamento del Cagliari a due giorni dalla sfida contro l’Atalanta: la gara si terrà domenica pomeriggio (ore 18), in una Sardegna Arena già da alcuni giorni esaurita in ogni ordine di posto. La giornata dei rossoblù è iniziata ad Asseminello: sul campo 1 riscaldamento tecnico, lavoro tattico per reparti. In chiusura partita a tutto campo a ranghi misti. Nel pomeriggio la squadra si è trasferita alla Sardegna Arena: qui ha ricevuto il caloroso abbraccio di oltre quattrocento tifosi, radunatisi spontaneamente all’esterno dello stadio. L’allenamento, previsto a porte chiuse, è stato quindi aperto al pubblico. I tifosi hanno occupato la Curva Nord incitando la squadra durante le fasi della seduta: attivazione a secco, riscaldamento tecnico, esercizi sulla fase di finalizzazione con cross e tiri in porta. Oggi Leandro Castan ha lavorato parzialmente con il gruppo.