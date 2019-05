Cagliari, Castro ancora cantante. E lancia il disco 'Qué Voy a Hacer?'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Calciatore ma non solo. Il centrocampista del Cagliari Lucas Castro ha lanciato il suo disco 'Qué Voy a Hacer?'. L'ha pubblicizzato tramite i suoi canali social anche il club sardo, che ha fatto un in bocca al lupo al calciatore per questa sua carriera parallela. In basso il video del suo singolo.