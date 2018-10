Cagliari, Castro l'arma in più: la Fiorentina è la sua vittima preferita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un avvio di stagione molto positivo per Lucas Castro, centrocampista approdato a Cagliari dal Chievo assieme al suo mentore Rolando Maran. Adesso per l'ex Catania arriva la Fiorentina e c'è un motivo in più per sorridere. I viola sono infatti la vittima preferita dell'argentino. Dal suo sbarco in Italia, nel lontano 2012, Castro ha infatti messo a segno tre gol contro i gigliati: un'arma in più per il Cagliari che domani dovrà cercare di violare un Franchi che finora ha regalato solo vittorie alla formazione di Stefano Pioli.