Cagliari, Ceppitelli regolarmente in gruppo. Out Klavan

Nuova seduta di lavoro per il Cagliari impegnato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. La squadra, dopo l’attivazione, ha svolto una serie di torelli. A seguire lavoro didattico per la fase offensiva e difensiva. In chiusura di allenamento esercitazioni specifiche sulle conclusioni a rete e lavori tecnici individuali. Luca Ceppitelli si è allenato regolarmente con la squadra, parzialmente in gruppo Rafael. Lavoro personalizzato in campo per Srna. Anche Diego Farias ha svolto una tabella di lavoro personalizzata. Out Lykogiannis e Klavan. Domani l’amichevole contro l’Oristanese. L’appuntamento per i tifosi rossoblù è allo stadio Comunale “Tharros” di Oristano alle ore 15.