Fonte: cagliaricalcio.com

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: per i rossoblù inizia la settimana che porterà alla gara di domenica, quando alla Sardegna Arena arriverà il Napoli. L’allenamento di oggi è cominciato con dei circuiti di mobilità, per poi proseguire con degli esercizi tecnici. A seguire la squadra ha svolto delle esercitazioni specifiche sul possesso palla e una partitella a campo ridotto. La seduta si è conclusa con dei lavori atletici.

Il capitano Luca Ceppitelli è ritornato ad allenarsi regolarmente con i compagni; parzialmente in gruppo Marko Rog. Terapie per Paolo Faragò, a causa di una tendinopatia del retto femorale della gamba sinistra, e per Fabrizio Cacciatore, che soffre di un risentimento ai flessori della coscia sinistra: le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente dallo staff medico del club. Il Cagliari sarà nuovamente in campo domani mattina.