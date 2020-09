Cagliari, Ceter a parte. Riposa Pereiro: i 25 convocati per il ritiro di Aritzo

Nuovo allenamento questa mattina per il Cagliari al Centro sportivo di Assemini. Per i rossoblù seduta tecnico-tattica a reparti agli ordini di mister Di Francesco e del suo staff: dopo gli esercizi di forza in palestra, i difensori hanno continuato in campo con un lavoro specifico sulla linea; centrocampisti e attaccanti hanno svolto delle esercitazioni 2 contro 2, 3 contro 3, con l’obiettivo di trovare delle soluzioni per andare al tiro.

Damir Ceter ha continuato a svolgere delle sedute di lavoro individuali ad Asseminello. A riposo Giuseppe Ciocci e Gaston Pereiro.

Al termine della seduta Mister Di Francesco ha diramato i convocati per il ritiro di Aritzo: domani allo “Stadio del Vento” la squadra svolgerà una doppia seduta di lavoro: alle 10 del mattino e alle 17.15.

Portieri: Simone Aresti, Nicolò Cabras, Guglielmo Vicario

Difensori: Salvatore Boccia, Paolo Faragò, Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Ivan Michelotti, Simone Pinna, Fabio Pisacane

Centrocampisti: Fabrizio Caligara, Riccardo Ladinetti, Razvan Marin, Nahitan Nandez, Christian Oliva, Marko Rog

Attaccanti: Isaias Delpupo, Luca Gagliano, Joao Pedro, Leonardo Pavoletti, Giovanni Simeone