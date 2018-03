Cagliari, Cigarini prosegue il piano di recupero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad Asseminello il Cagliari al lavoro per preparare la prossima gara di campionato: sabato alla Sardegna Arena (ore 15) sarà Cagliari-Torino. Oggi lunga seduta mattutina per i ragazzi di mister Lopez, iniziata con la fase di attivazione: quindi gruppo in campo per lavorare a secco sulla forza. Poi negli esercizi è comparsa la palla: serie di esercitazioni tecniche e dedicate al possesso, partita tattica. In chiusura partitella a ranghi misti su campo ridotto.

Assenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, Luca Cigarini ha proseguito nel suo piano di lavoro per il recupero dall’infortunio, dividendosi tra palestra e campo.

Domani la squadra si allenerà nel pomeriggio, sempre nel Centro sportivo di Assemini.