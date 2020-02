© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Conti, attuale responsabile del settore giovanile del Cagliari, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida degli uomini di Maran contro il Genoa: "Faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi, sarà durissima per la posizione di classifica del Genoa, ma la società ha creato una squadra di grandi giocatori e può andare a Genova per fare risultato. I cali in una stagione ci possono essere, ma domani mi aspetto una grande prestazione. Obiettivo Europa? Dura fare previsioni nel calcio, quel che serve è continuare a lavorare nei momenti positivi e negativi, poi a fine campionato si vedrà dove siamo. Intanto pensiamo a dare il massimo per la maglia".