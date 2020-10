Cagliari, contusione alla caviglia per Klavan, personalizzato per Pereiro

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco si è allenato oggi in doppia seduta ad Asseminello proseguendo la preparazione in vista della gara di Torino contro i granata. Questa mattina la squadra ha svolto inizialmente un’attivazione in palestra per poi scendere in campo per delle esercitazioni tecniche sull’uno conto uno e due contro due. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione, lavoro a reparti: i difensori si sono concentrati sulla linea; centrocampisti e attaccanti hanno svolto combinazioni e conclusioni a rete. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Ragnar Klavan non ha preso parte all’allenamento del pomeriggio per via di una contusione alla caviglia rimediata in mattinata. Personalizzato per Gaston Pereiro; lavoro defaticante per Riccardo Sottil, ieri protagonista con l’Under 21, primo dei rossoblù a rientrare dagli impegni con le rispettive nazionali. Terapie per Simone Pinna.