Cagliari, cori contro il tifoso deceduto: netta condanna della Fiorentina

Club "vicini a famiglia,con Cagliari legame speciale per Astori"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Cordoglio per la morte del tifoso del Cagliari allo stadio e condanna per ogni gesto di mancata solidarietà sono espressi dalla Fiorentina in una nota sul sito ufficiale dedicata al caso di Daniele Atzori, scomparso di un malore improvviso durante la partita di ieri sera alla Sardegna Arena, e alle polemiche per un presunto coro "Devi morire" che sarebbe stato urlato da alcuni supporter viola. "La Fiorentina - di legge nella nota - è vicina ai famigliari e a tutti i tifosi cagliaritani per la tragica scomparsa di Daniele Atzori, avvenuta ieri al termine della partita contro il Cagliari. Questo tristissimo evento rafforza ancora di più il legame speciale creatosi tra le due società e i tifosi rossoblu e viola nel ricordo di Davide Astori. La società viola - conclude la nota - condanna qualsiasi gesto di mancata solidarietà nel rispetto di questa terribile tragedia".