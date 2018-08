Cagliari, Cossu entra nello staff tecnico del settore giovanile

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari Calcio comunica che Andrea Cossu entra a far parte dello staff tecnico del Settore giovanile. La bandiera rossoblù coadiuverà, inoltre, l’area scouting.

A distanza di pochi giorni dal suo addio al calcio, la storia tra il Cagliari e il suo numero 7 continua. Da questa stagione Andrea Cossu - 270 partite in rossoblù, unico cagliaritano ad aver giocato con la Nazionale maggiore -metterà a servizio dei giovani tutta la sua esperienza e classe: collaborerà, infatti, con il Settore giovanile, dedicandosi principalmente a far crescere sotto la sua ala i centrocampisti e i trequartisti.

Cossu avrà inoltre un incarico nell’area scouting dove, collaborando soprattutto con il Responsabile dell’Area tecnica, Daniele Conti, avrà il compito di individuare i giovani talenti da portare in casa rossoblù.

Per Cossu inizia una nuova fase della sua carriera: il suo contributo sarà prezioso per far crescere al meglio le nuove generazioni del Cagliari.