Cagliari, Cragno: "Bella prestazione. Felice per la Nazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima vittoria stagionale per il Cagliari contro l'Atalanta: successo grazie alla rete di Barella. A fine gara, a Sky Sport, interviene il portiere dei sardi, Alessio Cragno: "Importante è stata la prestazione, abbiamo fatto una grande gara, non abbiamo mollato fino alla fine contro un'ottima squadra. Nazionale? Convocazione inaspettata, sono molto felice per questo".