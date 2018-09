Cagliari: Curva futura applaude Milan

Settore bambini pieno alla 'prima', parola ordine correttezza

Fonte: ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 16 SET - Novanta posti e li hanno riempiti tutti già a un'ora dal fischio di avvio. I bambini e i ragazzini della "curva futura" sugli spalti per Cagliari-Milan. Da oggi in poi c'è un settore tutto per loro per un nuovo modo di fare tifo: mai cori o insulti contro gli avversari, ammessi solo canti e slogan a favore. E infatti, quando il Milan entra in campo per il riscaldamento, il resto dello stadio fischia. Mentre da quel settore, anche se sono tutti tifosi del Cagliari, applausi. Una primizia. Gli stadi italiani finora avevano ospitato i bambini in altri settori. Ma alla Sardegna Arena uno dei nuovi "formaggini" che hanno aumentato la capienza di 180 posti è stato realizzato appositamente per loro. I tifosi dei prossimi decenni sanno già quello che devono fare: hanno partecipato in questi anni alla scuola di tifo organizzata dal Cagliari.