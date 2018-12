© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari si è ritrovato questa mattina ad Asseminello per iniziare la settimana che vedrà la squadra impegnata mercoledì in Coppa Italia a Verona contro il Chievo e sabato alla Sardegna Arena in campionato contro la Roma. Gli elementi che hanno accumulato un maggior minutaggio nella partita di campionato di ieri a Frosinone si sono limitati a svolgere un defaticante. Gli altri, dopo il riscaldamento con mobilità, hanno svolto una esercitazione tecnica con trasmissione della palla e finalizzazione. Infine, partita su campo ridotto e conclusioni a rete. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.