© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari si è allenato anche questa mattina ad Asseminello in preparazione alla partita di domenica contro il Milan alla Sardegna Arena. La seduta è cominciata con esercizi di elasticità muscolare per l'attivazione. A seguire, tecnica a coppie, sviluppo della fase offensiva e corsa con conclusione al volo. In chiusura di allenamento, spazio alle esercitazioni tecniche, con tiri in porta e lavori tecnici individuali. Ragnar Klavan è in gruppo. Lavoro differenziato per Luca Ceppitelli e Rafael.