Cagliari, differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina per il Cagliari in vista del confronto di domenica allo stadio “Franchi” contro la Fiorentina. Al termine dell’attivazione a secco, i rossoblù si sono concentrati sulle prove per i calci piazzati. Quindi, la parte tattica della sessione con lavoro sulla fase difensiva a reparto, seguita da una partitella a metà campo. Infine, esercitazioni tecniche sui tiri in porta e lavoro tecnico individuale. Differenziato per Diego Farias, Ragnar Klavan e Charalampos Lykogiannis.