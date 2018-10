Cagliari, differenziato per Farias, Lykogiannis e Klavan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari in campo questo pomeriggio per preparare la sfida di Torino all’Allianz Stadium contro la Juventus (sabato alle 20.30). Ad Asseminello i rossoblù hanno iniziato la seduta con la fase di attivazione. Agli ordini di mister Maran e del suo staff la squadra ha quindi svolto delle esercitazioni tecniche con trasmissione palla. A seguire sviluppi difensivi a squadre contrapposte, in chiusura partitella a campo ridotto. Pajac oggi si è allenato regolarmente con il gruppo, rientrando dunque a disposizione. Lavoro differenziato per Farias, Lykogiannis e Klavan.