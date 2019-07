Cagliari, differenziato per Pajac a causa di un trauma alla caviglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Report del Cagliari dopo l'allenamento svolto nel pomeriggio. Ecco di seguito le condizioni degli infortunati: "Buone notizie arrivano da Alessandro Deiola: il suo cammino verso il rientro in gruppo procede spedito e ha svolto gran parte dell'allenamento con la squadra. Stesso discorso per Fabrizio Cacciatore. Programma personalizzato per Rafael e Kiril Despodov, ha lavorato in differenziato Marko Pajac, che soffre per i postumi di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato contro il Leeds".