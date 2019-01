Cagliari, doppia seduta di lavoro. Personalizzato per Klavan

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari continua la preparazione in vista della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma lunedì alla Sardegna Arena (ore 17.30). Oggi doppia seduta di lavoro per i rossoblù ad Asseminello. La squadra è stata impegnata al mattino esclusivamente in palestra: circuito dedicato alla forza e ad esercizi sulla reattività. Al pomeriggio la seduta è iniziata con un'attivazione a torelli, quindi la tattica: focus sulla fase offensiva. L'allenamento si è concluso con una serie di partitelle a pressione. Ragnar Klavan ha svolto un lavoro personalizzato.