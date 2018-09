Cagliari, Faragò ai box. Personalizzato per Ceppitelli e Rafael

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduci dalla bella vittoria contro l’Atalanta di domenica scorsa, i rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Cagliari al lavoro senza gli 8 Nazionali Barella, Cerri, Bradaric, Cragno, Ionita, Klavan, Likogiannis e Romagna.

La squadra ha iniziato la seduta svolgendo esercizi di scarico e stretching, quindi attivazione e mobilità. L’allenamento è proseguito con una sessione di esercizi di resistenza specifica con e senza palla. In chiusura partitella a campo ridotto con i ragazzi della Primavera.

Oggi ai box Paolo Faragò bloccato da una lombalgia; hanno proseguito nel loro lavoro personalizzato Luca Ceppitelli e Rafael.

Domani è in programma l’amichevole contro l’Olbia a Terralba: l’appuntamento è al Centro sportivo “Remigio Corda” è alle 17.45. Biglietti per l’evento già esauriti, la gara sarà trasmessa in diretta su Videolina.