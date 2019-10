© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa degli allenamenti ad Asseminello per il Cagliari di Rolando Maran. Le buone notizie per il tecnico sardo arrivano da Paolo Pancrazio Faragò, fermato lo scorso maggio da un infortunio all’anca, che oggi ha nuovamente lavorato con i compagni, svolgendo tutto l’allenamento. In gruppo anche Pinna, che ha smaltito l’attacco febbrile che gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta di Roma. Hanno lavorato a parte Klavan, Lykogiannis e Pisacane, quest’ultimo reduce dall’infortunio subito all’Olimpico.