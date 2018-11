Cagliari, Faragò e Padoin in parte in gruppo. Domani esami per Pavoletti

Fonte: cagliaricalcio.com

All’indomani della sfida contro il Torino i rossoblù si sono ritrovati al Centro Sportivo di Assemini per una seduta di allenamento, in vista del prossimo impegno di campionato, domenica a Frosinone. I giocatori che hanno accumulato maggior minutaggio nella partita di ieri hanno svolto un lavoro defaticante. Gli altri elementi della rosa sono stati impegnati in forza in palestra e potenza metabolica sul campo. Paolo Faragò e Simone Padoin hanno lavorato parzialmente con il gruppo, Leonardo Pavoletti effettuerà domani degli accertamenti. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.