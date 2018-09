Cagliari, Faragò in gruppo. Personalizzato per Rafael e Ceppitelli

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Assemini in vista dell’incontro di campionato che lo vedrà opposto al Milan domenica sera alla Sardegna Arena. La sessione di lavoro ha preso avvio con l’attivazione con mobilità tra gli ostacoli. A seguire, tecnica aerobica a circuito e possesso palla a tema. Quindi, partita su campo ridotto ed esercitazioni di potenza aerobica a gruppi. Paolo Faragò ha lavorato regolarmente con la squadra. Personalizzato per Luca Ceppitelli, Rafael e per i due reduci dalla convocazione in Nazionale, Nicolò Barella e Alessio Cragno. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.