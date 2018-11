© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia seduta di allenamento per il Cagliari in vista della gara di lunedì sera contro il Torino alla Sardegna Arena. Nel corso della mattinata il gruppo ha lavorato in palestra: core stabilità, circuito di forza ed esercitazioni su reattività. Il pomeriggio ha visto la squadra lavorare sul campo, effettuando l’attivazione con torelli, esercitazioni sulla fase difensiva e lavoro sulla linea di difesa. Infine, torneo a tre squadre con partitelle a pressione su campo ridotto. Regolarmente in gruppo i tre nazionali azzurri Barella, Cragno e Pavoletti. Si sono riaggregati al gruppo Farias e Klavan. Personalizzato per Padoin per un fastidio ai flessori della coscia sinistra, Pisacane, a causa di un affaticamento alla coscia sinistra e Faragò (lombalgia).