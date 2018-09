Cagliari, Farias: "Voglio far gol dinanzi ai nostri tifosi"

© foto di Federico Gaetano

Prima del match, a Sky Sport, interviene l'attaccante del Cagliari, Diego Farias. Queste le sue parole: "Voglio far bene e far gol. Tanto tempo che non segno, è l'occasione giusta. Lo stadio è pieno, sono tutti qui per noi. Vogliamo regalare i tre punti ai nostri tifosi".