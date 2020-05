Cagliari, festa per i 100 anni del club rossoblù col saluto delle navi in porto

Comune imbandierato di rossoblu, previsti eventi social

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Festa al Comune per i cento anni del Cagliari. L'occasione è stata l'annullo filatelico per il francobollo di Poste Italiane emesso proprio in occasione della ricorrenza. È stato proprio il presidente Tommaso Giulini a timbrare per primo il nuovo francobollo con il logo ideato per la celebrazione. Il cancello del cortile del municipio si è presentato completamente imbandierato con i colori rossoblu. A mezzogiorno la sorpresa è arrivata dal mare: le sirene delle navi ormeggiate in porto hanno salutato il secolo di vita del club. Un onore di solito tributato a Sant'Efisio, il martire guerriero protettore della Sardegna. Presente per il Cagliari anche il direttore generale Mario Passetti. "Contenti e orgogliosi di ospitare il Cagliari - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - in questa giornata particolare. Lo dico da primo cittadino ma anche da tifoso". I festeggiamenti continuano oggi sui social con incontri con i big della storia rossoblu, da Albertosi a Nainggolan. (ANSA).