Tragica notizia al termine di Cagliari-Fiorentina (2-1). Come riporta Rai Sport, a fine partita un tifoso rossoblù è stato infatti colto da un malore ed è deceduto. L’uomo, di 45 anni, si trovava in Curva Sud ed è stato soccorso dal personale medico del 118 presente sugli spalti che gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo, purtroppo inutilmente.