Cagliari-Genoa 3-1: il tabellino della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini (10’ st Oliva), Ionita; Castro (33’ st Rog); Joao Pedro, Simeone (37’ st Birsa). All.: Maran

Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ankersen (29’ st Lerager), Radovanovic, Schone, Pajac; Saponara (29’ st Pandev); Kouamé, Favilli (32’ st Sanabria). All.: Andreazzoli

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 1’ st Simeone (C), 38’ st Kouamé (G), 39’ st aut. Zapata (C); 42’ st Joao Pedro (C)

Ammoniti: Joao Pedro (C), Saponara (G)