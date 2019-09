Cagliari-Genoa, i convocati di Maran: sempre ai box Nainggolan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 24 i giocatori convocati dal Cagliri di Maran per la partita contro il Genoa, anticipo di A programmato domani alle 20.45. Out i 4 infortunati di lungo corso come Cragno, Pavoletti, Faragò e Nainggolan. Di seguito la lista completa:

Portieri: Rafael, Aresti, Olsen.

Difensori: Pinna, Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz.

Centrocampisti: Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.