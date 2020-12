Cagliari, già ripresi gli allenamenti. Terapie per Tripladelli, Luvumbo a parte

Rientrato nella notte da Parma, il Cagliari è sceso subito in campo questa mattina nel Centro sportivo di Assemini: per i ragazzi di mister Di Francesco è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato, domenica 20 dicembre alla Sardegna Arena sarà Cagliari-Udinese (Diretta Dazn, ore 15). Il sito ufficiale del club rivela che i calciatori più impiegati ieri in gara hanno svolto un lavoro di scarico, per gli altri la seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione, a seguire blocchi di lavoro metabolico e soluzioni per andare al tiro in porta con cross e combinazioni. Zito Luvumbo ha proseguito il differenziato; terapie per Alessandro Tripaldelli.