Cagliari, Giulini al presidente del Leeds Radrizzani: "Buona fortuna per l'esordio in Premier"

In Italia si tornerà in campo solo la prossima settimana, ragion per cui è possibile pensare che il presidente del Cagliari Tommaso Giulini alle 18:30 avrà la tv sintonizzata sulla Premier League. Il Leeds del collega Andrea Radrizzani partirà col botto, sul campo dei campioni del Liverpool, e il numero uno dei sardi ha voluto mandare un messaggio all'amico a mezzo social: "Buona fortuna per il grande debutto in Premier League", le sue parole su Twitter.