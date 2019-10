Cagliari, i convocati di Maran per la Roma: Oliva recupera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Roma. Recupera Oliva, mentre è indisponibile Pinna per influenza oltre a Klavan e Lykogiannis per problemi fisici. Indisponibili i lungodegenti Pavoletti, Cragno e Faragò:

PORTIERI: Rafael, Aresti, Olsen

DIFENSORI: Mattiello, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz

CENTROCAMPISTI: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro

ATTACCANTI: Cerri, Joao Pedro, Ragztzu, Simeone