© foto di Federico Gaetano

Questa la lista dei convocati di mister Maran per la sfida con il Milan. Prima chiamata per Oliva, torna Bradaric. Al posto dell'infortunato Thereau il tecnico dei sardi porta in panchina il giovane Doratiotto.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno;

Difensori: Pellegrini, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Leverbe, Srna, Romagna;

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Joao Pedro, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Faragò, Deiola;

Attaccanti: Cerri, Pavoletti, Despodov, Doratiotto.