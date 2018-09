Cagliari, i convocati di Maran: torna a disposizione Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i propri account social, il Cagliari ha reso noti i convocati per la sfida alla Sampdoria di domani: torna tra i disponibili Leonardo Pavoletti, che ha saltato la scorsa sfida al Parma per problemi alla schiena. Per i sardi fuori Ceppitelli e Rafael, ancora alle prese coi rispettivi malanni.

Portieri: Daga, Aresti, Cragno.

Difensori: Andreolli, Pajac, Klavan, Pisacane, Padoin, Lykogiannis, Romagna, Srna.

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Barella, Ionita, Faragò, Castro, Joao Pedro.

Attaccanti: Cerri, Farias, Sau, Pavoletti.