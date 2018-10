Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juve, Allegri in conferenza: "CR7 professionista serio, dentro e fuori dal campo" - Leggi la news, CLICCA QUI! TMW - Chievo Verona, Iachini e Ventura...

Beneforti: "Lazio in ciabatte. Peggio che nel derby"

Ciaschini: "Napoli, difesa a tre non sorprende. Ancelotti cresciuto tanto"

Europeo U19 femminile, altro poker per l'Italia. Che vola alla fase elite

Oggi in TV, gli anticipi di A e B: Torino-Frosinone e Verona-Lecce

Accuse di stupro, il Sun in prima pagina: "La Juve difende Ronaldo"

Napoli, tra dieci giorni consulto a Barcellona per Meret

Cagliari, i convocati per il Bologna: out Klavan. C'è Ceppitelli

Iaquinta: "Juve, in Europa è l'anno giusto. Dybala meglio da trequartista"

Atalanta, rientra Masiello. Problema abbondanza per Gasperini

Ordine: "Milan ancora troppo fragile per tornare in Champions"

Kone: "Non c'è anti-Juve, i bianconeri vinceranno anche quest'anno"

Under 21, i convocati per Tunisia e Belgio: ci sono Zaniolo e Pellegrini

Marchesi: "Tweet Juve, atto d'amore per Ronaldo"

Sindaco Genova: "Ritorno dell'Italia per vicinanza alla città"

Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Rolando Maran per la gara di domani pomeriggio contro il Bologna. Questo l'elenco completo:

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy