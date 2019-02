Cagliari, La Nuova Sardegna: "Tra i colpi c'è Thereau. Via Sau-Farias"

© foto di Marco Frattino

Punto sul Cagliari, il giorno dopo la chiusura del mercato invernale. La Nuova Sardegna titola nel taglio basso della prima pagina: "Quattro colpi, c'è Thereau. Via Sau e Farias". La formazione di Maran ha prelevato l'attaccante ormai ex Fiorentina, così come i difensori Cacciatore dal Chievo, Luca Pellegrini dalla Roma e Leverbe dalla Sampdoria. Salutano invece due punte: Sau va alla Sampdoria, Farias all'Empoli.