Cagliari, il report dell'allenamento odierno: Nainggolan e Oliva hanno continuato le terapie

Mattinata di lavoro per il Cagliari che al Centro sportivo di Assemini prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A. I rossoblù - riporta la nota ufficiale del club - hanno iniziato la seduta odierna con degli esercizi di riscaldamento per poi svolgere un lavoro specifico di potenziamento sulla sabbia. Spazio alla tecnica con esercitazioni sull’uno contro uno e due contro due finalizzate poi alla conclusione a rete. A chiudere una sessione di tiri in porta. Lavoro personalizzato in campo per Ionita, Lykogiannis e Ragatzu. Nainggolan e Oliva hanno continuato le terapie. Domani pomeriggio il Cagliari si ritroverà per un nuovo allenamento.