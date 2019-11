Cagliari, il report della seduta: in gruppo Faragò, terapie per Birsa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari è sceso in campo ad Asseminello questa mattina per un nuovo allenamento, in vista della partita di lunedì sera alla Sardegna Arena contro la Sampdoria. Dopo l’attivazione a secco che ha aperto la seduta - riporta il sito ufficiale del club - la squadra è stata impegnata in una serie di esercizi di tecnica a coppie. Quindi la parte tattica con sviluppi offensivi didattici e situazionali. In chiusura i rossoblù hanno giocato una partita a 70 metri. In gruppo oggi Paolo Faragò; lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, terapie per Valter Birsa. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.