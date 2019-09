© foto di Federico De Luca

Dopo la partita di allenamento di ieri, il Cagliari è sceso in campo questa mattina per nuova seduta al Centro sportivo di Assemini. Sempre assenti i sette nazionali, il gruppo ha svolto inizialmente degli esercizi di attivazione. I rossoblù sono stati poi divisi dallo staff tecnico in squadre per giocare un torneo di calcio-tennis. La fase centrale dell’allenamento è stata dedicata alla parte atletica con circuiti elastico-reattivi. In chiusura partita a campo ridotto. Luca Ceppitelli ha svolto parte dell’allenamento con la squadra (leggero affaticamento muscolare), Fabrizio Cacciatore ha proseguito la sua tabella di lavoro personalizzata. Squadra in campo domani mattina per una nuova seduta di allenamento. Lo riporta il sito ufficiale del club.