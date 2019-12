© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari che sogna in grande. Magari con un ritorno dopo anni e anni di assenza nelle competizioni europee. A tal proposito però emerge il problema stadio, con la Sardegna Arena non omologata per le gare internazionali. "Ci stiamo attrezzando per una deroga - ha dett il presidente del club isolano Tommaso Giulini dai microfoni di Radio Anch'Io Lo Sport -, ma non è semplice. Adesso concentriamoci sul raggiungimento della quota salvezza e poi penseremo ad altro".